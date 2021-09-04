Молодой астраханец погиб при попытке спрятаться от дождя

Астрахань, 4 сентября. Следователи организовали проверку по факту смерти 22-летнего гражданина, который умер во время сильного дождя от удара током.

Инцидент произошел на улице Тургенева. Компания друзей выпивали на улице, но пошел дождь. В итоге они искали укрытие и решили спрятаться под козырьком подъезда. Но для того, чтобы туда попасть, нужно было перелезть через автоматические ворота. Когда двое из парней стали перелезать через них, произошло короткое замыкание. От удара электрическим током один из пострадавших погиб на месте, другого доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Следственного комитета расследуют гибель рабочего на шинном заводе к Кирове. Его убило током. По предварительной версии, причина ЧП — человеческая халатность.