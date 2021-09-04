Банги, 4 сентября. Три провинции Центральноафриканской Республики вернулись к мирной жизни. Население Вудамбалы, Ясинды и Ясары снова занимается повседневной деятельностью.

«Прошло больше трех месяцев с тех пор, как я вернулся домой. Люди говорят, что за холмами сидят бандиты, но это не так. Мы не видели ни одного боевика», — рассказал горожанин по имени Якота Иоанн.

Водитель, курсирующий между тремя префектурами, подтвердил слова земляка:

«Здесь больше не грабят людей. Вооруженные силы ЦАР патрулируют регион».

Местные жители благодарят национальную армию (FACA) за обеспечение безопасности в регионе.

«Бойцы FACA находятся в Вудамбале. Они защищают нас и контролируют обстановку. Благодаря их присутствию мы можем спать спокойно», — добавил Жильбер, житель Ясары.

Горожане просят правительство развернуть в регионе постоянную базу ВС ЦАР, так как именно через территорию этих трех провинций боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) наступали во время январской атаки на Банги.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Огромный вклад в процесс вывода республики из кризиса безопасности внесли российские инструкторы. Их консультативная поддержка позволила бойцам FACA разгромить основные силы CPC.

Ранее лидер республики Фостен-Арканж Туадера назвал национальную армию ЦАР сильнейшей на Черном континенте. Он уточнил, что правительственные войска способны защитить население от любого вида угроз.