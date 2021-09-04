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Ушедшая в монастырь Васильева удивилась ажиотажу вокруг своего решения

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:07
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь Васильева удивилась ажиотажу вокруг своего решения
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 4 сентября. Известная российская актриса Екатерина Васильева прокомментировала свой уход в монастырь. Звезда «Чародеев» удивилась, что ее отказ от мирской жизни вызвал такой ажиотаж в СМИ.

Актриса отказалась от звездной жизни и приняла решение посвятить себя служению богу. Теперь ее называют матерью Василисой. Актриса искренне недоумевает, почему после ее решения журналисты стали еще активнее лезть в ее личную жизнь.

В Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах рассказали, что Васильева пока не принимала монашеский постриг, при этом живет в монастыре уже несколько лет.

По версии служительницы монастыря игуменьи Фаины, решение звезда «Чародеев» приняла в том числе и из-за слишком назойливого внимания представителей в СМИ. Теперь она скрыта от посторонних глаз, обитает в монастыре в статусе инокини, об этом сообщили в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бывший священнослужитель Иван Охлобыстин поддерживает свою давнюю знакомую. Актер отметил, что Васильеву всегда тянуло к религии и она очень помогала в церкви. После принятого решения она стала по-настоящему счастливой.

«Она счастлива, и ей можно только позавидовать», — отметила звезда «Интернов».

Впервые об уходе актрисы в монастырь заговорила телеведущая Мария Шукшина. Она искренне поздравила звезду «Чародеев» и объявила о постриге коллеги.

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религия васильева охлобыстин монастырь
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