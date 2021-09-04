Полуторагодовалый малыш выпал из окна второго этажа в Благовещенске

Благовещенск, 4 сентября. Из окна второго этажа многоквартирного жилого дома по улице Красноармейской выпал полуторагодовалый ребенок.

Очевидцы событий оперативно вызвали скорую помощь. Врачи, прибывшие на место происшествия, немедленно доставили малыша в медицинское учреждение. Серьезных травм у ребенка не нашли, после осмотра мальчика отправили домой.

По предварительным данным, ребенок облокотился о москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса и сорвалась с креплений. Мать мальчика находилась дома и занималась домашними делами. По факту падения малолетнего следственным отделом СУ СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.