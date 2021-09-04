Дворецкий принцессы Дианы рассказал, кого Гарри считает расистом в королевской семье

Лондон, 4 сентября. Принц Гарри не так давно анонсировал свои мемуары. Там он пообещал рассказать историю о взлетах и падениях, ошибках юности и самое главное — тайнах королевского двора, пишет Marie Claire.

Как сообщают источники, близкие к королевской семье, Сассекский в книге назовет имя члена королевской семьи, отпускавшего расистские комментарии в адрес его первенца — Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Об этом негодяе пара уже несколько раз заикалась на одном из эфиров Опры Уинфри. Тогда Сассекские уточнили, что этот человек еще до рождения Арчи интересовался, какого цвета будет кожа ребенка.

По данным инсайдера, Гарри имеет в виду свою мачеху — герцогиню Камиллу. Именно она главный антагонист в его истории.

«Принц не будет покрывать женщину, которая хладнокровно заняла место принцессы Дианы после ее смерти. Я подозреваю, что Камилла будет в его поле зрения», — сообщил бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел.

При этом, как отметил сам Баррел, от Камиллы он никогда не слышал ничего подобного.

Экс-дворецкий уверен, что в случае, если Гарри обвинит Камиллу в расизме, это станет для нее огромным ударом. Ударит это, по его мнению, и по самому принцу Чарльзу, который после смерти Елизаветы должен занять престол.

«Чарльз будет в ярости», — уверен Баррелл.

Ранее другой инсайдер сообщал, что Гарри стал одержим своими мемуарами и вряд ли откажется от идеи разгрома репутации своего отца, считающего его нападки несправедливыми.

Мемуары Сассекского появятся в 2022 году. Они будут выпущены силами издательства Penguin Random House — компании, которая ранее опубликовала мемуары Мишель и Барака Обамы. На сегодня известно, что Гарри уже получил аванс размером не менее 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, почему Гарри до сих пор не назвал имя расиста.