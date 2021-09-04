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Захарова объяснила, как США намерены мстить за свои же провалы в Афганистане
Политика
Захарова объяснила, как США намерены мстить за свои же провалы в Афганистане
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 сентября. Соединенные Штаты собираются отомстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом дипломат рассказала в эфире «Радио России».

«Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли», — подчеркнула Захарова.

Соответственно, по ее мнению, американцы собираются отомстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в урегулировании конфликта в Донбассе будут участвовать Соединенные Штаты. По ее словам, Вашингтон видит собственную «ключевую роль» в «возвращении» Крымского полуострова и урегулировании конфликта в Донбассе.

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Все новости / Политика / Захарова объяснила, как США намерены мстить за свои же провалы в Афганистане
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