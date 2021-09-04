Российским водителям объяснили, насколько бензин Аи-95 экономичнее Аи-92

Москва, 4 сентября. Многие автовладельцы, выбирая между бензином Аи-95 и Аи-92, предпочитают более высокооктановое топливо, которое, по их мнению, гарантирует лучшую производительность.

Мнение о том, что 95-й бензин качественнее 92-го, было актуально в начале «нулевых». Тогда на отечественных топливных заводах производился бензин без кислородсодержащих добавок МТБЭ. Движки, которые работали на Аи-95, действительно были экономнее. Однако сегодня наблюдается другая картина.

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», отметили, что современное топливо стало значительно экологичнее, а октановое число растет не из-за добавления добавок, а благодаря метилтретбутиловому эфиру — в нем не только высокое октановое число, оно, ко всему прочему, еще и не токсичное. Но если автопроизводитель настаивает на Аи-95, не следует заправляться Аи-92, поскольку это может вывести мотор из строя.

Сокращение предложения топлива на бирже зафиксировала ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Данная тенденция наблюдается в связи со снижением спроса на бензин.