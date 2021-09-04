Ангарского насильника вычислили благодаря анализу ДНК спустя восемь лет

Ангарск, 4 сентября. Молодой житель Ангарска стал фигурантом дела, возбужденного по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей об изнасиловании.

Речь идет о нападении на 21-летнюю местную жительницу в Ангарске в 2013 году и изнасиловании 18-летней девушки в 2021 году. В ходе проведенной генетической экспертизы удалось установить генотип преступника. Им оказался 29-летний местный житель, работавший охранником. Подозреваемого задержали в августе текущего года. До этого судимостей он не имел.

В ходе допроса мужчина признался в совершенных преступлениях. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее мать педофила из Саратова, жестоко убитого отцом одной из его жертв, рассказала, что он часто приглядывал за детьми.