Посетители музея-заповедника в Кузбассе закормили животных до смерти

Кемерово, 4 сентября. Гости заповедника «Томская Писаница» до смерти закормили животных. Из-за излишней щедрости людей умерли несколько белок.

Ветврач, который сделал заключение после смерти грызунов, рассказал, что все произошло по вине граждан, которые, несмотря на то, что по всей территории зоопарка развешаны предупредительные таблички, все равно пытаются проявить «заботу» и покормить животных лакомствами.

Зачастую посетители дают белкам соленые орешки, леденцы и чипсы, что вредит их здоровью. В пресс-службе заповедника предупредили, что такой едой кормить животных нельзя, для этого продается специальный и безопасный корм.