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Жена Ефремова объяснила, почему не принимает помощь от друзей актера

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:02
Шоу-бизнес
Жена Ефремова объяснила, почему не принимает помощь от друзей актера
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 4 сентября. Звукорежиссер Софья Кругликова призналась, что рассчитывает только на свои силы после заключения под стражу актера Михаила Ефремова.

Актер Михаил Ефремов уже год отбывает наказание в колонии после участия в трагическом ДТП со смертельным исходом. С тех пор жена звезды Софья Кругликова в одиночку воспитывает троих детей и совмещает материнство с работой. Однако звукорежиссер упорно отказывается от помощи со стороны друзей. Недавно Кругликова назвала причину, почему не принимает поддержку.

«Я гордая. Меня обвиняют в излишней гордости, но я ни у кого ничего не прошу», — призналась Кругликова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актер Иван Охлобыстин отметил, что жена Ефремова «горбатится» сразу на двух должностях. Так, Кругликова занимается не только звукорежиссурой, но и преподаванием музыки. Охлобыстин также подчеркнул: помощь со стороны нестабильна, поэтому жена его друга может рассчитывать лишь на свои силы.

В программе также стало известно, что Ефремов скрыл от жены сумму в 100 тысяч рублей. Как оказалось, актер поддерживает бывших супруг, в том числе Ксению Качалину, которая страдает от алкогольной зависимости.

Недавно заключенные колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, оказались в опасности из-за пожара. Однако его потушили силами сотрудников ИК-4 без привлечения МЧС.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Ефремова объяснила, почему не принимает помощь от друзей актера
охлобыстин ефремов Кругликова
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