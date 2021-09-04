Премьер-министр Японии Есихидэ Суга уйдет в отставку, в городах Мьянмы гремят взрывы

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о причинах и последствиях грядущей отставки премьер-министра Японии Есихидэ Суги, новых правилах захода в территориальные воды Китая для иностранных судов, нападении папуасских боевиков на военную заставу в Индонезии, взрывах в городах Мьянмы, а также призывах к укреплению связей между Европейским союзом и Тайванем, что может спровоцировать жесткий ответ Пекина.

Южно-Китайское море

Китайские власти заявили, что с 1 сентября иностранные суда, перевозящие опасные грузы, обязаны подавать специальное уведомление перед заходом в территориальные воды КНР.

Новые правила относятся к подлодкам, атомным ледоколам, судам с радиоактивными материалами на борту, а также танкерам и сухогрузам, перевозящим нефть, химикаты, сжиженный газ и другие токсичные или вредные вещества. Декларация должна содержать название корабля, позывной, текущее местоположение, следующий порт захода, а также наименование и вес опасных грузов.

Несмотря на то что речь идет лишь о территориальных водах (12 морских миль от берега), постановление китайских властей создаст дополнительные риски эскалации напряженности в спорных районах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

Vessels from foreign countries, including submersibles, nuclear vessels, entering Chinese territorial sea shall be required to report info such as their name, current position and next port of call to China’s maritime administration starting September 1. pic.twitter.com/OpFXbytBHt — Global Times (@globaltimesnews) August 29, 2021

Индонезия

Более 30 боевиков сепаратистской «Национально-освободительной армии Западного Папуа» (НОАЗП) 2 сентября совершили нападение на военную заставу в округе Майбрат. В результате атаки четверо индонезийских военных были убиты и еще двое получили ранения.

Представитель НОАЗП Себби Самбом заявил, что бригадный генерал Дени Мос и его люди несут ответственность за самое смертоносное нападение на силы безопасности в этом году. При этом приказ о проведении операции отдал лично «национальный командир» Голиаф Табуни.

НОАЗП является военным крылом «Движения за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

Ситуация в проблемном восточном регионе остается сложной в последние полгода. В апреле Джакарта официально признала всех членов папуасских сепаратистских организаций террористами после того, как НОАЗП совершила серию нападений, убив несколько человек, включая начальника местной разведки.

Post-Crackdown Bloodshed in Indonesia’s Papua Region — BenarNews https://t.co/W31tKSuQeG — Scott Morgan (@confusedeagledc) September 4, 2021

Мьянма

В Янгоне и Мандалае 29-30 августа сработало по меньшей мере 12 самодельных взрывных устройств (СВУ). По имеющимся данным, обошлось без жертв.

В Мандалае атаке подверглось сначала отделение провоенной «Партии сплоченности и развития Союза» (ПСРС). Организаторами акции, вероятнее всего, являются отряды «Народных сил обороны», сформированные из бывших протестующих и связанные с подпольным правительством. Ответный взрыв произошел у офиса отстраненной от власти «Национальной лиги за демократию» (НЛД). За ним предположительно стоит группировка «Пьюсотхи», поддерживающая военных. Также одна бомба взорвалась возле колонны полицейских машин.

В Янгоне целью нападений стали в основном посты дорожной полиции на перекрестках. После этого силы безопасности усилили проверки транспорта на улицах крупнейшего города.

At least 12 bombs across Yangon. The Tatmadaw is so used to walking over its people with total impunity. I can't imagine their confusion as very brave people of #Myanmar continue to resist. https://t.co/tH7wo9qlGY — Zachary Abuza (@ZachAbuza) August 30, 2021

«Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA) 2 сентября заявила, что вернула контроль над стратегической высотой, которую ВС Мьянмы (Тамадо) захватили у этнической вооруженной группировки несколькими днями ранее. Бои на север штата Шан возле границы с Китаем продолжаются с начала июля.

По сообщениям местных СМИ, в столкновениях были убиты восемь военных, а трое бойцов MNDAA получили ранения. Представители Тамадо подтвердили гибель солдат, но отрицали, что среди жертв были офицеры.

#Myanmar media reporting that #military suffered significant number of fatalities as #ethnic armies #KIA & #MNDAA fought with soldiers in northern #Shan state over last few days. The ethnic armies managed to also seize weapons & ammunition from military #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ElbzQ4G2hU — May Wong (@MayWongCNA) August 31, 2021

Тайвань

Комитет Европарламента по иностранным делам 1 сентября принял резолюцию, призывающую к укреплению связей между Европейским Союзом и Тайванем, и впервые завил о «воинственности» Китая в отношении острова и населения.

В докладе также содержится призыв к Еврокомиссии оценить возможность заключения двустороннего инвестиционного соглашения (BIA) между ЕС и Тайванем. Более того, комитет предложил переименовать находящееся в Тайбэе «Европейское торгово-экономическое бюро» в «Офис Европейского союза на Тайване».

Тайвань в пресс-релизе назван «ключевым партнером ЕС и демократическим союзником в Индо-Тихоокеанском регионе, который вносит вклад в поддержание порядка, основанного на правилах, в условиях обострения соперничества между великими державами».

The EU Parliament has decided to deepen unconditionally ????????EU-Taiwan???????? relations. #Taiwan, a beacon for all South East Asia democracies, is a pivotal and genuine #EU partner and friend State that deserve EU's committed support and engagement. @MOFA_Taiwan https://t.co/6fnNLJtWfV pic.twitter.com/FGmQMIcGoY — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) September 2, 2021

Пекин расценивает подобные инициативы как поддержку независимости острова и предупреждает о возможности применения силы для обеспечения собственного суверенитета. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что ЕС должен «прекратить провокационные и конфронтационные шаги».

«Эти шаги выходят далеко за рамки нормального неофициального экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов между ЕС, его государствами-членами и Тайванем, представляют собой серьезное нарушение принципа "одного Китая" и подрывают взаимное доверие и сотрудничество между Китаем и ЕС», — говорится в заявлении представительства КНР при Европейском союзе.

В прошлом месяце Китай отозвал посла из Литвы в знак протеста против открытия в Вильнюсе дипмиссии под именем Тайваньского представительства вместо Тайбэйского офиса. В ответ литовские власти также вызвали на родину главу своего посольства в КНР.

Политика европейских государств в отношении Тайваня все больше соответствуют подходу американцев, которые за последний год заметно расширили и укрепили контакты с Тайбэем. В такой же логике лежат последние шаги Японии, которая теперь увязывает вопросы собственной безопасности с обороной острова.

We're grateful for @AndersFoghR's rock-solid support of #Lithuania's???????? decision to develop relations with #Taiwan???????? & welcome the Taiwanese Representative Office in Lithuania. Democracies in the #EU???????? & around the world must stand united in resisting coercion & authoritarianism. https://t.co/JnuYKN9wq3 — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) September 1, 2021

Япония

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на назначенных на 29 сентября выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Таким образом он покинет пост премьера после избрания нового главы ЛДП.

Рейтинги нынешнего премьер-министра упали до рекордно низкого уровня из-за ухудшающегося положения дел с пандемией COVID-19 в стране, а также проведения на этом фоне крайне непопулярных среди значительной части японцев Олимпийских игр в Токио.

Уход министра еще больше усложняет ситуацию в парламенте. Выборы в палату представителей должны состояться не позднее 21 октября, когда истекает срок полномочий депутатов нынешнего созыва. Обычно премьер распускает нижнюю палату досрочно и назначает удобную для правящей партии дату голосования. Вероятнее всего, это неформальное правило будет нарушено впервые с 1976 года, что создаст дополнительные риски ЛДП.

BREAKING: Broadcaster NHK says Yoshihide Suga won't run for party leader, hinting he will resign as Japanese leader at the end of September. https://t.co/buy3Ui2fqt — The Associated Press (@AP) September 3, 2021

Одним из главных претендентов на пост премьера является бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Он считается умеренным политиком, но недостаток харизмы может плохо сказаться на результатах ЛДП на грядущих всеобщих выборах в конце этого года.

В недавнем интервью Кисида уже заявил, что его правительство будет защищать «основные ценности, такие как свобода, демократия, верховенство закона и права человека», сотрудничая с Штатами, Европой, Индией и Австралией. Он также выразил «глубокую тревогу» по поводу «агрессивного поведения Пекина на дипломатическом и экономическом фронтах».

INTERVIEW | JAPAN PM CONTENDER KISHIDA



Dealing with China would be a top priority for his government, ex-Japanese Foreign Minister Fumio Kishida says, expressing "deep alarm" at Beijing's aggressive behavior. #Japan https://t.co/GzD8Y2y72o — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 3, 2021

Сильным кандидатом на высшую должность является министр административной реформы Таро Коно, также курирующий вопросы вакцинации. Он получил образование в США и ранее возглавлял МИД и Министерство обороны Японии. Считается новатором в консервативном мире японской политики и уже не первый раз пытается стать премьером.

Также баллотироваться будет Санаэ Такаити, одна из немногих видных женщин-политиков Японии, которая в последнее время занимала пост министра по административным делам и коммуникациям. 60-летняя ультраправая националистка известна своими частыми посещениями токийского храма Ясукуни, где чтят память воинов, погибших за страну. Против подобных визитов официальных лиц регулярно выступают Южная Корея и Китай, считая синтоистское святилище символом японского милитаризма.

Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, his support ratings in tatters ahead of a general election, said he would step down, meaning the ruling Liberal Democratic Party will choose a new leader.



Here are the possible candidates for the top job https://t.co/2UszvPKZtj — Reuters (@Reuters) September 3, 2021

Резкий поворот в японской политике добавил проблем администрации Джо Байдена, которая уже несколько месяцев работает над расширением сотрудничества с Японией для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон постарался сгладить возникшие опасения, что решение Есихидэ Суги может повлиять на двусторонние отношения. Белый дом назвал альянс «железным» и приветствовал последние усилия Токио по укреплению контактов с Тайбэем.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать заявление японского премьера. Китайскому руководству очень не нравится нынешнее сближение Японии с Тайванем, но Пекин будет воздерживаться от жесткого подхода в отношениях с Токио, по крайней мере, до проведения зимних Олимпийских игр в Пекине в начале следующего года.