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Экономист Солодков оценил решение Сбербанка снизить «ипотечный» возраст

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 17:57
Экономика
Экономист Солодков оценил решение Сбербанка снизить «ипотечный» возраст
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Решение Сбербанка выдавать ипотеку с 18 лет справедливо с точки зрения закона, но на практике может оказаться, что кредиты вынуждены будут выплачивать родители юных заемщиков.

Такое мнение озвучил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отметил, что, как правило, 18-летние россияне не имеют постоянной работы. Поэтому не исключено, что кредитное бремя ляжет на плечи родителей, которые, возможно, и не планировали выплачивать ипотеку, подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

Солодков напомнил, что для банков главное — это расширить базу заемщиков, а кто будет погашать кредит — не имеет значения. При этом риски финансовых организаций при таком кредитовании увеличиваются, добавил экономист.

Как стало известно ранее, Сбербанк собирается расширить возраст выдачи ипотеки до 18 лет. Представитель банка рассказал, что такое решение связано с ростом интереса к покупке жилья в кредит среди молодых клиентов. Он уточнил, что 18-летним гражданам будут доступны кредиты как на квартиры в новостройках, так и на вторичное жилье.

Аналитики рынка недвижимости ранее оценили доступность ипотеки для жителей России. Издание INFOX отмечает, что доступность покупки жилья в кредит зависит от двух факторов — цен на квартиры и доходов населения. При этом, по мнению экспертов, снижение ставок не сделало ипотеку выгоднее.

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ипотека кредиты жилье Солодков
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