Смолов выйдет в стартовом составе на матч сборной России против Кипра

Никосия, 4 сентября. Форвард Федор Смолов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра.

Смолов появится на поле в матче с командой Кипра с первых минут, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Нападающий «Локомотива» с шестью мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче под руководством нового наставника национальной команды Валерия Карпина, который прошел 1 сентября против команды Хорватии, футболист остался на скамейке запасных.

Встреча пройдет 4 сентября в Никосии, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал главную задачу Карпина на матч национальной команды с Кипром в пятом туре квалификационной стадии ЧМ-2022.