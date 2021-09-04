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Российские банки подняли среднюю максимальную ставку по депозитам
Экономика
Российские банки подняли среднюю максимальную ставку по депозитам
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 сентября. Средняя максимальная ставка по депозитам десяти банков, привлекающих наибольший объем рублевых вкладов физических лиц, выросла до 6,17% в прошлом месяце.

Среди организаций, которые принимают участие в мониторинге Банка России, выделяются Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», МКБ, «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и Россельхозбанк. Подобное повышение ставки оказалось рекордом. В последней раз значение достигало 6,36% в третьей декаде октября 2019 года, передает «Прайм».

Максимально низкий средний показатель зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. Процент по вкладам, рассчитываемый регулятором, служит ориентиром для российского депозитного рынка. Центробанк советует организациям привлекать денежные средства населения не больше, чем значение установленной ставки плюс 2 процентных пункта.

Мониторинг финансового маркетплейса «Сравни.ру» ранее показал, что многие отечественные финансовые учреждения повысили ставки по ипотечному кредитованию и потребительским ссудам.

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