Россия одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2021

Подмосковье, 4 сентября. Российские военные победили в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх — 2021. Соревнования состоялись на полигоне Алабино в Подмосковье.

В финал конкурса вышли четыре команды из России, Казахстана, Китая и Азербайджана. От каждой сборной участвовали по три экипажа.

В ходе соревнований нужно было преодолеть дистанцию с препятствиями и успешно поразить мишени на огневых рубежах. Старт был одновременный для всех. Команды работали в одинаковых условиях и соревновались на танках Т-72Б3, однако китайская сборная выступила на боевых единицах собственного производства.

Теперь будут подводиться итоги всех соревнований, прошедших в рамках АрМИ-2021, а затем состоится торжественная церемония закрытия армейских игр. Конкурсы проходили на территории 11 стран. Участниками стали 277 команд из 42 государств.