Интернет Илона Маска будет передавать данные со скоростью света

Вашингтон, 4 сентября. Данные через сеть Starlink будут передаваться с близкой к световой скоростью, заявил миллиардер Илон Маск в своем Twitter.

Обращаясь к подписчикам, Маск отметил, что переход от наземных станций на лазерную связь значительно ускорит передачу данных. Кроме того, бизнесмен добавил, что отказ от оптоволоконной сети позволит разогнать скорость и сделать интернет Starlink более автономным.

Скорость передачи сигнала через спутники будет выше 180,8 тыс. миль в час. При этом скорость по кабелю составляет чуть более 129,1 тыс. миль в час. Скорость света, тем временем, достигает около 186,2 тыс. миль, а это значит, что данные будут передаваться почти со световой скоростью.

Глобальный интернет Илона Маска, находящийся на стадии бета-тестирования, ранее начал работать некорректно. По данным университета Суррея в Великобритании, причина в сбоях может быть связана с голубями, которые «атакуют» спутниковые тарелки.

Россия официально не входит в перечень стран, в которых планируется запустить работу Starlink. При этом Рунет в условиях пандемии коронавируса продемонстрировал резкий рост своей экономики, пишет INFOX. Популярность русскоязычного сегмента может привлечь в него новых инвесторов.