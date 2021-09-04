В Ростовской области мужчина спас человека, который спрыгнул с моста

Ростов-на-Дону, 4 августа. В социальных сетях Ростова распространяется видео, где мужчина в разгар купального сезона, находясь в нетрезвом состоянии, прыгает с моста, после чего его вытаскивает на берег молодой человек. ФАН разыскал героя и узнал подробности случившегося.

Молодой человек оказался на месте происшествия не просто так. Артем Чехович — командир отделения 42-й пожарно-спасательной части города Белая Калитва — в выходные подрабатывает спасателем на городском пляже, и в этот день, к счастью, он оказался рядом.

«Как всегда я сидел на пляже в Белой Калитве и смотрел за людьми. Мое внимание привлекла тишина, пляж замер и стал смотреть в сторону моста, который находится на реке в 50 метрах от пляжа. Я обратил внимание и заметил мужчину на мосту, который перелез через поручни и повис на руках. Это были секунды, после чего он сорвался и при падении ударился спиной о воду. Все отдыхающие следили за развитием событий, и, когда мужчина поплыл в сторону берега, все разошлись по своим местам. Я подумал, что высота моста приличная — 12–15 метров, поэтому не исключено, что при падении мужчина мог сильно пострадать. Забежал в воду и поплыл к нему. Метра за четыре до берега мужчина уже перестал барахтаться, но я вытащил его на берег и оказал ему помощь, пока ехала скорая. Когда приехали врачи, я объяснил, что работаю спасателем на пляже, рассказал все подробности происходящего и поделился предположениями на тему травм», — рассказал Артем.

Спасатель также пояснил, что подобные ситуации в его жизни случаются довольно часто. Однажды, когда он в свободное время катался ночью по городу, перед его машиной упал человек с четвертого этажа.

«Я помню, что бросил машину и побежал к нему. Это оказалась женщина. Она лежала лицом вниз, и кровь уже растекалась по асфальту. Я прямым давлением руки постарался остановить кровотечение и вывести ее на разговор, чтобы она не потеряла сознание. Вначале она мычала, а потом заговорила, я узнал как ее зовут, этаж, подъезд и номер квартиры. Друг, который был со мной, вызвал скорую, которая приехала очень быстро. Я помог медикам транспортировать женщину в карету скорой помощи», — поделился спасатель.

Хотя Артему часто приходится спасать человеческие жизни на работе, от своего призвания он не отказывается и на выходных. Ведь спасатель — это не просто профессия, а определенный взгляд на жизнь, когда ты в любой момент готов прийти на помощь.