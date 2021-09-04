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Диетолог назвал полезную альтернативу сахару

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 17:36
Общество
Диетолог назвал полезную альтернативу сахару
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Употребление сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Спортивный диетолог Сара Кошик рассказала, чем заменить вредный продукт.

Сахар добавляют во многие продукты питания. Контролировать его употребление можно, если обращать внимание на состав, в котором указывается уровень содержания вещества. Однако если человек не готов отказаться от сладкого чая, кофе или десертов, можно перейти на альтернативный сахар на растительной основе.

Речь идет о фрукте, который называется монах, и растении с наименованием стевия. Продукты подходят для людей, которые заинтересованы в употреблении сладостей с низким гликемическим индексом и небольшим числом калорий, объяснила Кошик. Кроме того, не все сахара являются вредными. Чтобы восполнить потребность, можно включить в рацион продукты с натуральным сахаром, среди которых фрукты, злаки, овощи, крахмал и молочные изделия.

Однако любой продукт нужно употреблять в меру. Россиян ранее предупредили, что злоупотребление фруктозой и сахарозой может вызвать расстройство желудка.

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