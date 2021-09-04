Жители ливийского «Нефтяного полумесяца» объявили о закрытии портов

Триполи, 4 сентября. Группа граждан, обозначившая себя как «видные деятели региона «Нефтяного полумесяца», объявила о прекращении экспорта энергоносителей и работы компаний в терминалах Зуэйтины, Бреги, Рас-Лануфа и Ас-Сидры на востоке страны.

Местные шейхи и лидеры заявили в видеовыступлении, что поставки возобновятся только после отставки Мустафы Саналлы с должности главы Национальной нефтяной корпорации (ННК) и назначения на его место другого человека. Забастовщики потребовали также сформировать новый совет директоров компании, который должен состоять из представителей их региона.

Глава ливийского энергетического ведомства Мухаммад Аун объявил в минувшее воскресенье об отстранении председателя ННК и возбуждения против него расследования. Саналла, который обвиняется в совершении ряда нарушений, связанных с превышением должностных полномочий, отказался покидать свой пост и продолжает руководить корпорацией, находясь за рубежом. В четверг он заявил о снижении добычи в среднем на 40 тысяч баррелей в день по логистическим причинам.

Область «Нефтяного полумесяца простирается от Тобрука на востоке до залива Ас-Сидр на западе и включает в себя крупнейшие порты и месторождения Ливии. Со своей стороны, инженеры и сотрудники местных терминалов сообщили сегодня о том, что объемы добычи сохраняются на прежнем уровне, несмотря на заявление вышеуказанной группы лиц о приостановке экспорта.