Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 18:27
18:25
Происшествия
Силовики взяли в кольцо Цыганский поселок в Екатеринбурге
18:24
Технологии
Рогозин: Россия и США продолжат сотрудничество по ракетным двигателям РД-181
18:23
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, что не так с сегодняшним культом оптимизма
18:23
Общество
Петербург лишился звания самого дождливого города России
18:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с участием двух грузовиков под Новосибирском
18:19
Весь мир
Миротворцы ООН атаковали бойцов армии ЦАР на границе с Камеруном
18:19
Политика
Рабочие группы России и Германии обсудили вопросы безопасности
18:17
Экономика
Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
18:13
Весь мир
Национальная армия ЦАР обезопасила еще три провинции республики
18:13
Шоу-бизнес
Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
Все новости

Пожарные потушили частный дом в Заводском районе Кемерова

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:11
Происшествия
Пожарные потушили частный дом в Заводском районе Кемерова
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 4 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в Заводском районе Кемерова. Там загорелся частный жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает источник ФАН в экстренных службах региона. Специалисты работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

О том, что в частном секторе столицы Кузбасса возник пожар, сообщили местные жители. Они сняли происходящее на видео и выложили материалы в социальные сети. Горожане отметили, что очаг возгорания располагался на улице Дружбы в Южном. По словам пользователей Сети, над местом, где горел дом, поднимались густые клубы дыма.

Ранее в Новосибирске загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара были полностью уничтожены несколько квартир.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожарные потушили частный дом в Заводском районе Кемерова
пожар кемерово заводской район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru