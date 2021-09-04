Пожарные потушили частный дом в Заводском районе Кемерова

Кемерово, 4 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в Заводском районе Кемерова. Там загорелся частный жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает источник ФАН в экстренных службах региона. Специалисты работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

О том, что в частном секторе столицы Кузбасса возник пожар, сообщили местные жители. Они сняли происходящее на видео и выложили материалы в социальные сети. Горожане отметили, что очаг возгорания располагался на улице Дружбы в Южном. По словам пользователей Сети, над местом, где горел дом, поднимались густые клубы дыма.

Ранее в Новосибирске загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара были полностью уничтожены несколько квартир.