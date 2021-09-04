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Путин отметил успехи золотых медалистов Сидоренко и Смирнова на Паралимпиаде
Спорт
Путин отметил успехи золотых медалистов Сидоренко и Смирнова на Паралимпиаде
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 4 сентября. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским лучникам Маргарите Сидоренко и Кириллу Смирнову, которые одержали победу на Паралимпийских играх в Токио.

Паралимпийцы Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов представили российскую сборную на групповых соревнованиях по стрельбе из лука. Спортсмены обыграли соперников из Италии со счетом 5:4 и стали золотыми медалистами.

Президент Владимир Путин отметил успехи чемпионов в официальном поздравлении. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли «золотую» ступень пьедестала почета. Уверен, этот яркий успех вдохновит вас на новые свершения в жизни и спорте», — сказано в обращении.

Ранее Владимир Путин отметил успехи легкоатлета Дмитрия Сафронова, который завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх. Президент поздравил бегуна с победой и похвалил за установленный мировой рекорд.

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путин паралимпиада токио
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