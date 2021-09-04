Мошенники предстанут перед судом за псевдодезинфекцию квартир пенсионеров в Тюмени

Тюмень, 4 сентября. Суд рассмотрит дело мошенников, которые вынудили 14 горожан пенсионного возраста заплатить за якобы дезинфекцию помещений в рамках борьбы с коронавирусом.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатором преступной схемы является житель Челябинска, а исполнителями — пятеро его земляков. Мужчина арендовал помещение и транспорт, а также закупил специализированное оборудование.

Мошенники прибыли в Тюмень, где стали предлагать пожилым горожанам «продезинфицировать» их квартиры от коронавируса за деньги. Ветеранам труда и инвалидам они обещали хорошие скидки. В случае отказа пенсионеров запугивали штрафами или постановкой жилища на карантин.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу», — заявила Волк.

Известно, что «дезинфекция» выполнялась с использованием генераторов сухого тумана и нейтрализаторов посторонних запахов.