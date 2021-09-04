Политолог Корнилов объяснил, почему Байдену не стоит ездить в Киев к Зеленскому



У Джозефа Байдена и его сына много воспоминаний, связанных с Украиной, и все они малоприятные. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство начало работу над подготовкой визита в Киев президента США. Дипломат выразил уверенность, что за время президентства американский лидер посетит Украину, поскольку она, по мнению главы МИД, «важна для него и является важным приоритетом внешней политики США».

«На Украине уже побывали Дональд Трамп и его предшественник, — заметил Корнилов. — Был там и Байден — в ранге вице-президента США. Но вот станет ли он посещать эту страну в качестве главы государства — большой вопрос, и лично у меня он вызывает большие сомнения. В конце концов, все мы видели, как долго он отбивался от визита в Вашингтон Владимира Зеленского».

Политолог считает, что американскому президенту нет смысла ехать на Украину — особенно в ближайший год.

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«Дело в том, что для его имиджа эта страна все еще остается токсичной, — убежден эксперт. — Все отлично помнят коррупционный скандал вокруг Хантера Байдена, которого, по воспоминаниям его отца, Украина «развратила». Так что светиться там главе Белого дома не стоит: нелицеприятные истории, связанные с его семьей, неизбежно будут вновь подняты американской прессой, если он решит нагрянуть в Киев».

Собеседника ФАН не удивили заявления Кулебы, что его ведомство уже начинает готовиться к визиту президента США, хотя тот ни словом не обмолвился о том, чтобы совершить его в ближайшее время.

«Вы же слышали, как часто всевозможные украинские чиновники заявляют о подготовке встречи Зеленского с Путиным, — посмеялся Корнилов. — При этом российские деятели, вроде пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальной информации о таких планах не получают. Теперь, по всей видимости, то же самое мы будем слышать относительно Байдена».

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