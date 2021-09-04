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Рубль демонстрирует рост на фоне данных по безработице в США
Экономика
Рубль демонстрирует рост на фоне данных по безработице в США
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 сентября. Курс доллара обновил двухмесячный минимум на фоне доклада по безработице в США. Рубль, в свою очередь, продемонстрировал незначительный рост.

Динамика мирового валютного рынка показывает, что курс рубля поддерживают, в том числе, и внутренние факторы. Например, высокие процентные ставки, которые способствуют притоку средств нерезидентов для проведения операций carry-trade, а также нефтяные котировки. В ближайшее время инвесторы ожидают снижение доллара до 72 рублей.

Свои позиции американская валюта теряет и на мировом рынке. Так, в пятницу курс доллара по отношению к шести ведущим мировым валютам показал месячный минимум, достигнув отметки в 91,947 пункта, передает «Коммерсант». Обновлению показателей способствует недавно опубликованный доклад по безработице в Соединенных Штатах.

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио ранее заявил, что хранение сбережений в долларах — «сумасшедшая идея». По его словам, значительно выгоднее продать валюту и вложиться в другие активы из-за нестабильности на рынке.

Россия намерена кардинальным образом изменить систему налоговых сборов на территории Дальнего Востока. Проект планируется запустить на Курильских островах, пишет INFOX.

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доллар рубль безработица в США
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