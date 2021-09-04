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Пенелопа Крус удивила гостей на красной дорожке Венецианского фестиваля
Шоу-бизнес
Пенелопа Крус удивила гостей на красной дорожке Венецианского фестиваля
Global Look Press  /  Rocco Spaziani

Венеция, 4 сентября. Одна из самых ярких голливудских актрис Пенелопа Крус появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Лучезарная улыбка и неповторимое платье Chanel украсили ее образ, пишет Elle.

Сейчас фестиваль в самом разгаре, и Пенелопа Крус своими выходами радует всех, кто имеет счастье лицезреть данное чудо. Стоит отметить, что Крус, как правило, выбирает наряды от модного дома Chanel.

Сегодняшний выход актрисы на красную дорожку 78-го Венецианского кинофестиваля пополнился новым экспонатом. Оскароносная красавица выбрала лаконичное вязаное платье Chanel в черно-белой расцветке. Наряд Пенелопа решила дополнить небольшой сумочкой кремового оттенка на плечевом ремне и красивыми черными туфлями-босоножками. Образ, как и всегда, — выше всяких похвал.

Стоит отметить, что Пенелопа Крус на кинофестивале не простая гостья. Она сыграла в новом фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». По словам критиков, роль стала для актрисы одной из самых сильных. Кинокартина повествует о двух матерях-одиночках, попавших в одну больницу. По сюжету героиня Крус и девушка-тинейджер, которую сыграла Милена Смит, не планировали беременеть. У них почти одновременно рождаются дочери.

Фильм философский. Обеим героиням придется не один раз переосмыслить рождение дочерей. Педро Альмодовар — виртуозный художник, замечательный режиссер и изворотливый сценарист. Драматургические уловки он перенял у испанского барокко.

«Параллельные матери» настолько естественный и простой фильм, что хочется избежать любых спойлеров и отправиться внимательно его смотреть.

Ранее сообщалось, что располневшая Адриана Лима рассмешила гостей фестиваля.

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