Таинственный R: какие вызовы стоят перед новым главой внутренней разведки Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выбрал кандидата на пост главы внутренней службы безопасности «Шин Бет». На этом посту преемник сменит нынешнего лидера структуры Надава Аргамана.

Из-за особого подхода еврейского государства к вопросам безопасности личность нового назначенца будет раскрыта только после того, как он официально вступит в должность. До тех пор цензура позволяет СМИ и общественности называть его R («реш» — буква из иврита).

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, кто такой R и с какими проблемами ему придется столкнуться на посту главы «Шин Бет».

Между R и Y

В октябре нынешний глава «Шин Бет» Надав Аргаман уходит в отставку после пяти с половиной лет работы в качестве руководителя агентства. Его срок полномочий должен был истечь в мае 2021 года, но время пребывания чиновника в должности было дважды продлено.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху планировал назначить своего советника по национальной безопасности Меира Бен-Шабата новым руководителем агентства, но столкнулся с решительным сопротивлением министра обороны Бени Ганца.

Bennett picks new chief, ‘Resh,’ for Shin Bet security service https://t.co/GTXCtp2j9B — Matthew Levitt (@Levitt_Matt) September 2, 2021

После нескольких недель колебаний нынешний глава кабмина Израиля Нафтали Беннет, которому непосредственно подчинена данная служба безопасности, все же принял решение в пользу R, а не другого серьезного претендента, известного как Y.

Оба кандидата были типичными «продуктами» израильского аппарата военной безопасности. Разница в их послужном списке была незначительной. Отличия заключались скорее в личных качествах и специфике службы.

Y, свободно владеющий арабским языком, занимался сбором разведданных и вербовкой палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в качестве агентов, а затем и их контролем с целью предотвращения нападений.

R не говорит по-арабски и пробился на вершину служебной лестницы «Шин Бет» благодаря спецоперациям. СМИ утверждают, что он участвовал в сотнях миссий, направленных на скрытное проникновение на стратегически важные объекты, а также на слежку и прослушивание домов палестинцев и иностранных посольств.

Prime Minister Naftali Bennett has nominated the Shin Bet's current deputy chief, known as "R," to succeed current director Nadav Argaman as the next head of the security agency as of October 13.



Here's everything we know: https://t.co/cE2vmbInN0 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 1, 2021

Кто такой R?

Известно, что 55-летний R женат и имеет троих детей. Он получил высшее образование в области политологии и философии в Тель-Авивском университете и степень магистра государственного управления в Гарварде.

Будущий глава «Шин Бет» служил в специальном подразделении управления разведки Генерального штаба ЦАХАЛ «Сайерет Маткаль». Хотя Беннет моложе R, он состоял в том же отряде во время службы в израильской армии. Некоторые полагают, что этот фактор повлиял на окончательное решение премьера.

R был назначен руководителем операционного отдела «Шин Бет» в 2011 году, в 2016-м стал начальником штаба, а спустя еще два года занял пост заместителя главы этой службы безопасности.

«R — смелый боец и отличный командир. Я не сомневаюсь, что он приведет агентство к новым вершинам во имя безопасности Израиля», — говорится в заявлении Беннета.

Bennett described the new Shin Bet director as "a daring fighter and an excellent commander," adding, "I have no doubt that he will lead the agency to new heights of excellence on behalf of the security of Israel.” https://t.co/AMDrJaSIwo — Algemeiner (@Algemeiner) September 2, 2021

Как отметил Аргаман, его преемник обладает обширным профессиональным опытом, который предполагает проверенные в ходе многочисленных операций навыки управления и командования.

Министр обороны Бени Ганц также приветствовал решение назначить R на эту должность, назвав его отличным выбором. В целом представители оборонного ведомства и Моссад радостно восприняли выбор кандидата — возможно, они даже рекомендовали его.

אני מברך את ר׳ לרגל מינויו הצפוי לראש השב׳׳כ. ר' לוחם ומפקד שצמח בארגון והוביל בו פעולות משמעותיות מאוד לביטחון ישראל, הוא בחירה מצוינת. כמי שמכיר אותו עשרות שנים לאורך תפקידים מבצעיים רבים שמילא, אין לי ספק שהוא יצעיד את השב׳׳כ להישגים מבצעיים גדולים בשנים הבאות. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 1, 2021

В своей личной жизни R известен как гурман, он любит путешествовать и увлекается греблей. Загадочный чиновник также является ярым фанатом футбольного клуба «Хапоэль Тель-Авив».

Как отмечает портал Jewish News Syndicate (JNC), в профессиональном плане R широко считается исключительным агентом. За его плечами больше операций, чем разрешено сообщать СМИ. Его хвалят за его изощренные стратегии, что, несомненно, повлияло на решение назначить его на руководящую должность структуры.

Утверждение о том, что Беннет назначил R из-за совместной службы в отряде «Сайерет Маткаль», «нелепо», пишет JNS. Оба чиновника прошли долгий путь и несколько раз пересекались. Некоторые из этих встреч состоялись во время пребывания Беннета на посту министра обороны, а другие — в течение нескольких месяцев с тех пор, как он вступил в должность премьер-министра.

R. may not be a stranger to the complex challenges facing the Israel Security Agency, but as of Tuesday, the responsibility for all of them rests on his shoulders. https://t.co/yLUk49BHsW via @JNS_org — Yosef Hartuv (@LoveoftheLand) September 2, 2021

Продолжение стратегии

Аргаман оставляет R стабильное агентство с сильной организационной и кадровой инфраструктурой. При уходящем главе «Шин Бет» удалось относительно стабилизировать ситуацию в области безопасности на Западном берегу, где число террористических атак невелико, а также существенно увеличить свои кибервозможности.

По всей видимости, R продолжит тактику смещения баланса с традиционной разведки, когда ценные данные приобретаются путем межличностного контакта, на работу, основанную на технологиях.

Тем не менее с некоторыми поправками и доработками задачи «Шин Бет» остаются прежними. Приоритетом номер один для агентства является борьба с терроризмом.

Who is Shin Bet's next chief? https://t.co/aKEUrxlcO3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 3, 2021

Ключевые проблемы

Под руководством R «Шин Бет» придется столкнуться как минимум с четырьмя серьезными проблемами. Во-первых, это сохранение относительного спокойствия и безопасности на Западном берегу путем расширения тайного сотрудничества с Палестинской национальной администрацией (ПНА) даже после ухода 85-летнего президента автономии Махмуда Аббаса.

Известно, что R выступает за мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта. В то же время он и его коллеги не готовы идти на компромиссы в борьбе с угрозами, поэтому, будучи верными чиновниками, они продолжат следовать указаниям правительства, даже если это им не по душе.

Аналитики «Шин Бет» разрабатывают разнообразные сценарии, опасаясь, что в случае смерти Аббаса ПНА может рухнуть из-за межличностной и фракционной борьбы за власть.

These are the challenges facing Israel's new Shin Bet chiefhttps://t.co/J73J0UeZE2 — Haaretz.com (@haaretzcom) September 2, 2021

Одним из результатов такого развития событий может стать то, что исламистское движение ХАМАС может распространить свое политическое и военное влияние из сектора Газа на Западный берег. Очевидно, что существует очень мало возможностей для компромисса между Израилем и ХАМАС, двумя заклятыми врагами.

В этой связи «Шин Бет» должен будет подготовиться к потенциальной эскалации в секторе Газа и предоставить оборонному ведомству последовательные, надежные разведданные, позволяющие Израилю предотвращать усиление группировок сопротивления в прибрежном анклаве.

У R уже есть большой опыт операций, но теперь на него будет возложена общая ответственность, в том числе даже за возможное решение о ликвидации лидеров ХАМАС.

При этом, по данным Middle East Eye, R и его старшие оперативники при содействии египетской разведки готовы достичь соглашения с ХАМАС — сделки, которая включала бы обмен пленными, долгосрочное прекращение огня, экономическое восстановление Газы и помощь двум миллионам человек, которые живут в нищете и отчаянии. Но из-за огромного разрыва между требованиями исламистской группировки и еврейского государства шансы на сделку невелики.

Одним из наиболее важных усилий по продвижению такой сделки является ожидаемая в ближайшее время встреча Беннетта с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая состоится в Шарм эш-Шейхе.

Israel struck Hamas sites in Gaza in response to incendiary balloons launched from the besieged enclave in last week’s rise in violence.



Al Jazeera’s @natashaghoneim looks at whether the fragile truce that ended a deadly assault in May is likely to hold ⤵ pic.twitter.com/LXFSPYqMge — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 1, 2021

Помимо сложностей с ХАМАС и ПНА, третьей важной задачей для R является налаживание связей с Иорданией и ее королем Абдаллой II. Отношения зашли в тупик при экс-премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, несмотря на многочисленные попытки и намерения Аргамана разрядить напряженность.

Попечительство Иордании над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме является частью мирного соглашения 1994 года с Израилем. Но король почувствовал, что Нетаньяху намеренно пытался подорвать его авторитет.

Depuis 1994, la Jordanie "prêtait" deux enclaves à Israël qui les mettait en culture. Mais les temps ont changé et Netanyahu a réussi à fâcher Abdallah II de Jordanie. Du coup, les cadenas ont été changé.



►Analyse de @a_bellanger dans #le57Inter https://t.co/lk3P7UcTg7 pic.twitter.com/QYz1grQkLH — France Inter (@franceinter) November 12, 2019

С большой вероятностью «Шин Бет» под руководством R придется участвовать в усилиях по снижению преступности среди арабских граждан Израиля. Повальное незаконное владение и пользование оружием во многих общинах и рост числа убийств — более 80 с начала года — являются критическим сигналом для специальной структуры.

Депутаты парламента арабского происхождения, в том числе партия «РААМ» Мансура Аббаса, призывают агентство взяться за эту задачу, так как израильская полиция не смогла решить проблему.

Аргаман отказывался рассматривать эту идею. R должен будет решить, продолжать ли линию его предшественника, которая полагалась на полицию в данном вопросе, или же привлекать «Шин Бет».

Oooof Mansour Abbas must be so sad: Shin Bet opposes Bennett's request for help in crackdown on Arab crime https://t.co/z799K3FDY0 — ????????دكتاتور (@deputymaksoorti) August 23, 2021

И последнее, но не менее важное: R необходимо будет еще больше расширить сотрудничество «Шин Бет» с ЦАХАЛ, Моссадом и израильской полицией.

Отношения между этими структурами сейчас неизмеримо лучше, чем были в прошлом, но им еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они полностью осознают возможности и преимущества друг друга, что неизбежно приведет к повышению операционной эффективности, а также экономии накладных расходов.

Вперед и с песней

Как отмечает газета Haaretz, Аргаман считался упрямым, а иногда даже жестким человеком, который придерживался своих принципов и профессиональных взглядов, чтобы защитить позицию «Шин Бет» и сосредоточиться на ее основных задачах. Чиновник провел множество организационных реформ. Он оставит после себя более быструю, более целеустремленную организацию, которая активно отстаивала безопасность и боролась со шпионажем. Теперь структура гораздо менее бюрократична, чем это было до того, как он стал руководителем агентства в 2016 году.

"As head of the Israel Security Agency, R. will have to quickly chart a path ahead for the agency. ...However, R.’s task will be more complicated than his predecessor’s, and also slightly different," writes @LimorYoav. https://t.co/wUSUzaBEKu — Algemeiner (@Algemeiner) September 3, 2021

R уже прошел свое первое испытание: его назначение уже приветствовали официальные лица «Шин Бет», включая Аргамана. В системе не произошло никаких толчков, никто не был шокирован, ни одна дверь не захлопнулась. Осталось, чтобы правительство официально утвердило кандидатуру, после чего R сможет выйти из тени.