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Американка пришла в аэропорт в бикини и попала на видео

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 17:18
Общество
Американка пришла в аэропорт в бикини и попала на видео
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Девушка пришла в аэропорт в США в нетипичном для такого места виде. Американку заметили раздетой при входе на регистрацию.

Странное видео появилось в сети. На нем молодая девушка входит в здание терминала аэропорта Майами в одном лишь раздельном купальнике. При этом путешественница не забыла надеть защитную маску, а на плечо повесить рюкзак. На ролик, опубликованный в социальных сетях, тут же обратили внимание пользователи.

Юзеры начали шуточно комментировать публикацию. Так, один из них предположил, что девушка просто торопится на вечеринку у бассейна. Другой пользователь написал, что главное в пандемию – защитная маска, а не одежда.

Ранее певица Рианна запечатлелась у бассейна в нижнем белье и поразила фанатов. Сфотографировавшись у бассейна, она выбрала одну из самых выигрышных позиций, чтобы продемонстрировать свой наряд.

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аэропорт девушка купальник
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