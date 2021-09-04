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Украинские СМИ назвали фантастикой планы Зеленского по трансформации страны
Политика
Украинские СМИ назвали фантастикой планы Зеленского по трансформации страны
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 сентября. Украинское издание прокомментировало намерения президента Украины Владимира Зеленского по трансформации государства.

Амбициозной затеей Зеленского с общественностью поделился депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале. По его словам, соответствующие моменты обговаривались в ходе встречи Зеленского с представителями американского бизнеса.

Речь идет о надеждах Зеленского, что Украина сможет присоединиться к космической программе Соединенных Штатов по исследованию Луны «Артемида». В частности, речь идет об участии украинских специалистов в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.

Колумниста издания «Страна» настолько впечатлили инициативы Зеленского, что он с долей иронии назвал эти планы по развитию космической отрасли «совсем фантастическими».

Ранее стало известно, что эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин прокомментировал официальный визит украинской делегации в Вашингтон. По его словам, Зеленский, прежде всего, рассчитывал на поднятие собственного рейтинга для участия в следующих президентских выборах на Украине.

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украина сша зеленский
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