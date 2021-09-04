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В тесноте да не в обиде: 20 немецких гандболисток поместились в ретро-автомобиле

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:10
Общество

Известный комедийный прием, когда из маленькой машины выходят десятки клоунов, решили повторить в Германии. Только вместо юмористических персонажей здесь выступили девушки-гандболистки.

Участницам мероприятия в немецком городе Цвиккау удалось поставить мировой рекорд. Порядка 20 спортсменок уместились в ретро-автомобиль Trabant 607.

Впервые подобное состязание состоялось в 1976 году. Тогда в машину, ставшую символом ГДР, смогли залезть 17 граждан. Достижение не могли превзойти на протяжении нескольких десятилетий. Только в 2019 году в раритетное авто поместилось на одного человека больше. Но сейчас с помощью игроков местной гандбольной команды удалось улучшить и этот результат.

«Мы даже не знали, что получится 20. Спасибо всем жителям Цвиккау, которые нас поддержали. Я также благодарен автомобильной компании и девушкам из команды за то, что все прошло так хорошо. Спасибо, что были с нами», — делится эмоциями председатель автомобильной ассоциации Вольфганг Кисслинг.

Представитель организации отметил, что модель Trabant 601 вышла в далеком 1964 году. Сборка этой машины проходила в городе Цвиккау, поэтому именно здесь и поставили новый рекорд.

Состязания по умещению людей в одной машине проходят и в России. Так, в 2015 году во внедорожник Toyota RAV4 вместилось более 40 студентов из Красноярска. А в 2018 году в легендарный ЗАЗ-968М смогли забраться 17 человек.

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германия автомобили гдр мировой рекорд
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