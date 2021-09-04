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Леонид Михельсон ждет снижения стоимости газа в ближайшее время

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 17:10
Экономика
Леонид Михельсон ждет снижения стоимости газа в ближайшее время
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Стоимость голубого топлива в диапазоне 600–700 долларов за тысячу кубометров считается «сверхненормальной». Мнением поделился совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

При этом бизнесмен ожидает падения цены топлива в дальнейшем времени. По словам предпринимателя, пандемия и попытки мировой экономики выйти из кризиса оказывают воздействие на стоимость ресурса. В контексте энергетического перехода совладелец компании разделяет мнение, что газ должен восприниматься не как зло, а как проводник по плавному выходу на ВИЭ, передает «Прайм».

Однако все больше «зеленые» идеи превращаются в лозунги и влияют на принятие решений. В результате финучреждения постепенно начинают вводить лимиты финансирования нефтегазовых проектов. Леонид Михельсон согласился, что высокая стоимость ресурса может убедить покупателей отказаться от его приобретения на спотовом рынке.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее назвала причины резкого подорожания газа на европейском рынке. По мнению эксперта, на повышении стоимости сырья отразился дефицит предложения при одновременном высоком спросе.

Украинские политики не оставляют надежд продвинуть свои интересы в энергетическом секторе. По данным издания INFOX, Киев обвинил Москву в намеренной порче украинской газотранспортной системы.

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газ рынок михельсон энергопереход
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