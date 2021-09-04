Меган Маркл и принц Гарри опасаются называть имя оскорбившего их человека

Лондон, 4 сентября. Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не раскрыли имя человека, который отпускал расистские оскорбления в их адрес. Королевский биограф Омид Скоби назвал причину молчания супругов.

Скандальное интервью Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри до сих пор интригует поклонников из-за многочисленных недосказанностей. Так, герцогиня призналась, что столкнулась с расизмом внутри королевской семьи. Правда, ни в тот раз, ни после Маркл не раскрыла имя обидчика.

Королевский биограф Омид Скоби уверен, что герцогиня и принц Гарри имеют основания для молчания. Он объяснил, с чем на самом деле связана скрытность мятежных членов королевской семьи. Об этом сообщает Yahoo.

«Меган и Гарри просто опасались назвать имя. Многие думают, что так они хотели привлечь внимание к своим персонам, но открыто говорить о человеке, который так отзывался об их ребенке, просто было слишком опасным для их семьи», — заявил эксперт.

Недавно бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел объяснил, как Меган Маркл удалось завоевать сердце принца Гарри. Он отметил, что герцогиня имеет такую же твердость характера, как и покойная леди Спенсер. Однако свекровь и невестка едва ли смогли бы найти взаимопонимание из-за независимости духа. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что королевская семья все еще опасается скандала в случае, если принц Гарри решится раскрыть имя «расиста». Королевский эксперт Ричард Кей уверен, что герцог Сассекский планирует рассказать о том инциденте в своей книге.