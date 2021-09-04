«Локомотив» предлагал 10 млн евро за 18-летнего полузащитника «Хайдука»

Москва, 4 сентября. Московский клуб «Локомотив» хочет приобрести хорватского полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, но клуб из Сплита не хочет расставаться со своей звездой.

«Железнодорожники» предложили хорватскому клубу 10 млн евро за 18-летнего хавбека. Кроме того, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», который мог выложить за молодого футболиста 12,5 млн евро, сообщает Sportske Novosti.

Отмечается, что оба предложения были отклонены, поскольку хорватский клуб не желал расставаться с одним из своих главных футболистов. Ранее сообщалось, что «Хайдук» может продать Биука за 21 млн евро.

В текущем сезоне Биук сыграл в семи матчах, правда, результативными действиями хавбек не отметился. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 12 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Биука в 4 млн евро.

Ранее стало известно, что «железнодорожники» арендовали у лондонского «Челси» 19-летнего атакующего хавбека Фаустино Анджорина.