Турция приняла на вооружение новейший тяжелый БПЛА Bayraktar Akinci

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Израиль

IAI возобновляет производство крыльев для F-16

Сборочная линия в Israel Aerospace Industries, впервые запущенная в 1980-х, будет снова производить крылья на истребители F-16 Block 70/72. Возобновление производства связано с возросшим спросом на истребители данной модели.

Israel Aerospace Industries (IAI) is resuming its production of wings for F-16 fighter jets for Lockheed Martin.https://t.co/qaubWDNJdh — INTELSky (@Intel_Sky) September 3, 2021

«Многолетнее сотрудничество между IAI и Lockheed Martin демонстрирует еще одну важную веху. Возобновление производства крыльев F-16 является продолжением многолетнего сотрудничества по производству авиационных конструкций для клиентов Lockheed Martin», — говорится в заявлении генерального директора IAI Боаза Леви.

IAI также производит крылья для истребителя-невидимки F-35 и УТС T-38.

Индия

Индия адаптировала новейшую ракету Astra к истребителю Су-30МКИ

Оборонно-промышленный комплекс Индии адаптировал новейшую ракету класса «воздух-воздух» Astra к истребителю Су-30МКИ. Об этом сообщил директор управления по связям с общественностью Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Нарендра Кумар Ария.

«Мы адаптировали новую ракету Astra к Су-30МКИ», — сказал он, добавив, что ракета Astra была представлена в ходе недавно завершившегося форума «Армия-2021».

Ракета класса «воздух-воздух» Astra, разработанная DRDO, является первым авиационным средством поражения индийской разработки. Ее дальность составляет более 100 км. Astra станет базовой ракетой «воздух-воздух» с большой дальностью действия ВВС Индии.

Казахстан

Казахстан заказал два Airbus A400M

Концерн Airbus сообщил, что Казахстан заказал два военно-транспортных турбовинтовых самолета A400M, он станет девятой страной-эксплуатантом этого самолета и первым с 2005 года иностранным заказчиком после Малайзии.

The Republic of Kazakhstan orders two Airbus A400Ms

Read our press release:https://t.co/dMPre2RciF pic.twitter.com/chmDW30311 — Airbus PRESS (@AirbusPRESS) September 1, 2021

В сентябре 2020 года британский A400М прилетал в Нур-Султан для рекламной демонстрации возможностей машины.

Россия

На Алтае открыли военный аэродром

Под Рубцовском в Алтайском крае появился полевой военный аэродром. Он будет использоваться для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО).

Аэродром был построен силами инженерно-аэродромного батальона ЦВО.

На Алтае открыли военный аэродром https://t.co/i2nseJ2HyK — rgrus (@rgrus) August 30, 2021

«Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8», — сообщает пресс-служба ЦВО.

На полевом аэродроме также оборудовали специальную площадку для стоянки и дозаправки военных вертолетов и самолетов.

Компания «Кронштадт» подписала первые экспортные контракты на поставку ударных дронов

Компания «Кронштадт» подписала экспортные контракты на поставку ударных беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья. Поставки начнутся в следующем году, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее в «Кронштадте» заявили об интересе 20 стран в закупках разведывательно-ударных беспилотников «Орион-Э». Это первое публичное заявление о контрактах на экспорт российских боевых дронов.

«Первые несколько комплексов БПЛА будут готовы к отгрузке инозаказчикам уже в 2022 году. Аппараты выполнены по модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач. Данные экспортные образцы в том числе будут оснащены аппаратурой спутниковой передачи данных», — цитируется сообщение гендиректора компании Сергея Богатикова.

Компания «Кронштадт» назвала сроки начала поставок ударных беспилотников на экспортhttps://t.co/5NGfnhIyPn pic.twitter.com/rg1VKAM98W — Военное обозрение (@topwar_ru) September 1, 2021

Кроме этого, «Орион-Э» будет оснащен спутниковой связью, что значительно увеличит дальность его применения. Вариант дрона с установленной системой спутниковой связи был показан потенциальным заказчикам во время форума «Армия-2021». Кстати, как рассказал Богатиков, иностранные заказчики будут получать БПЛА с уже установленным спутниковым терминалом.

Россия наращивает возможности нового БПЛА «Орион-Э». Как стало известно, оснащение аппарата спутниковой связью позволит существенно повысить радиус его применения.https://t.co/qX1zhHosY0 pic.twitter.com/VtOQ7B61AY — Naked Science (@nakedsci) September 2, 2021

«Это позволяет значительно расширить его диапазон применения и получать информацию с этого аппарата в любой точке мира по необходимости», — сказал он.

Чемезов заявил об отсутствии противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал»

Противодействия российской гиперзвуковой ракете «Кинжал» на сегодняшний день не существует, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе марафона «Новое знание».

Чемезов: оружия для противодействия «Кинжалам» нет ни у одной армии мира



Российские военные ранее заявляли, что комплекс «Кинжал» способен поражать цели на дальности более 2000 километров, при этом гарантированно преодолевая все системы ПВО и ПРО https://t.co/zCQogv7k7V — Business FM (@Radio_BFM) September 1, 2021

«Наши ракеты "Кинжал" <...> они, во-первых, высокоточные, попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», — сказал он.

Штаб конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021 подвел окончательные итоги соревнования

Российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило в общекомандном зачете занять первое место и завоевать кубок конкурса.

Лучшими в российской команде стали: экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Летчики КНР выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место — в военно-транспортной авиации.

Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

«При подсчете баллов у нас определена пара экипажей, которая установила уже четвертый в этом году рекорд конкурса. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах два экипажа из Ростовской области по итогам конкурса набрали 641 балл, — заявил начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев. — Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на аэродроме Дягилево 4 сентября. На ней капитану команды, победившей в соревнованиях, будет вручен кубок конкурса "Авиадартс"».

США

США захотели еще денег для F-35

В Конгрессе США решили выделить дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II. Деньги предложили выделить на создание усовершенствованной силовой установки самолета.

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит еще 31 августа заявил о предложении по увеличению финансирования работ. Речь идет о программе создания авиационного двигателя нового поколения Adaptive Engine Transition Program (AETP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей F135 самолетов F-35. Изначально ВВС США запросили почти 14 миллионов долларов на работы по AETP.

https://t.co/cTyjmpMi5r



"Adaptive Engine Transition Program" ...



Après ALIS et les capteurs, c'est le moteur qui fera l'objet de modifications. Quand on vous disait que le Block 4 serait fixé en 2025.



Une pensée émue pour les maintenanciers et logisticiens.... — JP Grumbach (@JP_Grumbach) September 3, 2021

Если инициативу одобрят, дополнительные средства выделят в 2022 финансовом году. Также Смит пожелал видеть стратегию Министерства обороны США по внедрению наработок AETP на F-35 с 2027 финансового года.

Двигатели, разрабатываемые в рамках программы AETP, предназначены для перспективного истребителя шестого поколения. Над новыми агрегатами работают компании General Electric и Pratt & Whitney (в составе United Technologies). Программу стоимостью в 2 миллиарда долларов инициировали в 2016 году.

Модернизация системы РЭБ AN/ALQ-172 для самолетов ВВС США

Компания L3 Harris подписала с ВВС США контракт на 947 миллионов долларов. В рамках договора будет проведена модернизация системы РЭБ AN/ALQ-172. Она устанавливается на стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress, а также самолеты сил спецопераций Lockheed C-130 Combat Talon.

Проверенная временем система может одновременно противостоять многочисленным радиоэлектронным угрозам различных видов. ALQ-172 интегрирована с системой управления самолета и подсистемой защиты.

Работы будут выполняться в Клифтоне, штат Нью-Джерси, и должны быть завершены к 30 августа 2031 года. В 2021 финансовом году размер средств, выделяемых на модернизацию AN/ALQ-172, составит 9 789 811 долларов.

Армия США тестирует новый наголовный дисплей для вертолета AH-64E Apache

Отдел Apache Sensors исполнительного офиса программы по авиации армии США в сотрудничестве с испытательным центром Redstone, Future Vertical Lift-Cross Functional Team и коммерческим поставщиком успешно провели испытания нового наголовного дисплея для вертолета McDonnell Douglas AH-64E Apache. Испытания проходили на армейском аэродроме Редстоун с 13 июля по 4 августа.

PEO Aviation’s Apache Sensors Product Office in coordination with Redstone Test Center (RTC), the Future Vertical Lift- Cross Functional Team (FVL CFT), and a commercial vendor, successfully executed flight demonstrations July 13 through August 4 at… https://t.co/r2XDeVpFEV — Military Leak (@militaryleakcom) September 2, 2021

Изначально разработанный для перспективных истребителей этот дисплей в данный момент адаптируется для использования с уже существующими и разрабатываемыми вертолетами. Он предоставляет угол обзора до 61°. Проводилось как наземное тестирование прототипа, так и полетное по сценарию Fly-Fix-Fly (полет-исправление-полет). Всего 17 различных летчиков выполнили 23 полета общей длительностью 29,9 часа. Они оставили положительные отзывы о новом дисплее.

Крушение вертолета ВМС США

В Калифорнии близ Сан-Диего 31 августа потерпел крушение вертолет ВМС США MH-60S. На борту находилось 6 человек. Одного выжившего летчика удалось найти и доставить в больницу. Безуспешные поиски остальных членов экипажа были прекращены к 3 сентября.

UPDATE: An MH-60S Sea Hawk helicopter embarked aboard #USSAbrahamLincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine operations, approx. 60 miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST. Aug. 31. (1/2)



Details: https://t.co/J0ap8vnSTA



FILE Photo. pic.twitter.com/VK2DkP37po — U.S. Navy (@USNavy) September 1, 2021

Вертолет совершал штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln. Он упал в воду примерно в 110 километрах от берега Сан-Диего в 16:30 по местному времени (2:30 мск).

Армия США впервые подняла в воздух разведывательный самолет, способный к выполнению задач РЭБ

Компания L3Harris Technologies заявила, что впервые провела полет нового самолета армии США, который будет способен вести как разведку, так и радиоэлектронную борьбу ARES (Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System).

Этот самолет поможет армии модернизировать возможности воздушной разведки и наблюдения. ARES станет основой для будущей замены устаревшего парка разведывательных самолетов американских ВС.

The U.S. Army Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System aircraft just made its first flight. https://t.co/1SRMnkDB2u — National Interest (@TheNatlInterest) September 2, 2021

Самолет способен находиться на высоте более 12 км в течение 14 часов. ARES базируется на конструкции бизнес-джета Bombardier Global 6000/6500, его грузоподъемности в 6 400 кг достаточно, чтобы нести необходимую военным аппаратуру.

США также использует опытный образец под названием Artemis на базе Bombardier Challenger 650, который является самолетом разведки и целеуказания, но платформа ARES обладает большей мощностью и большей грузоподъемностью.

Тайвань

Инцидент с истребителем F-16B ВВС Тайваня

На авиабазе военно-воздушных сил Тайваня Пиндун 31 августа истребитель F-16B не сумел остановиться после посадки и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, зарывшись носом в землю.

Инцидент произошел во время подготовки к 37-м учениям «Хангуанг», которые должны начаться в сентябре.

An F-16 fighter jet overran a runway as it attempted to land at an airbase in southern Taiwan yesterday. The pilot is safe reports the Taiwanese media. pic.twitter.com/ZpVrJd8Pxw — Resonant News???? (@Resonant_News) September 1, 2021

Официальный представитель ВВС Тайваня сообщил, что причиной инцидента с истребителем F-16B (б/н 6829) стала «механическая неисправность». Он отметил, что летчик в данном инциденте не пострадал, а истребитель получил незначительные повреждения.

Турция

Турция продолжает усиливать свою армию беспилотными летательными аппаратами

На аэродроме Чорлу в провинции Текирдаг 29 августа состоялась торжественная церемония принятия на вооружение новейшего разведывательно-ударного БПЛА Bayraktar Akinci.

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, присутствовавший на церемонии.

БПЛА Akinci оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства украинского АО «Мотор-Сич». Размах крыла аппарата составляет 20 м, масса полезной нагрузки — 1 350 кг (в том числе 450 кг во внутреннем отсеке), продолжительность полета — до 24 ч, рабочий потолок — 12 000 м. Беспилотник имеет шесть подвесных точек для ракет МАМ-Т, МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82 и СОМ ALCM, а также оборудован радаром с активной фазированной антенной решеткой AESA, системой нацеливания от Aselsan, тепловизором, оптическими камерами и сенсорами.

Япония

Японские летчики научатся бороться с Су-30

Силы самообороны Японии в ходе совместных тренировок с летчиками индийских Су-30МКИ на одной из японских баз получат полный доступ к любым данным этого истребителя.

Целью Японии является отслеживание таких характеристик Су-30МКИ, как дальность полета, расход топлива, маневренность, способы поддержания истребителя в эксплуатации и время, необходимое для подготовки машины к полету.

Japan-India drills to feature Su-30 fighters like those flown by China, Russia https://t.co/ZYcwfNh0zQ — South China Morning Post (@SCMPNews) September 2, 2021

Также будут изучены радиолокационные сигнатуры Су-30 при разных углах атаки, а японские пилоты должны быть допущены к полетам в качестве второго пилота двухместного Су-30МКИ.

97 таких машин есть у Китайской Народной Республики, истребители которой регулярно летают между японскими островами. В случае вооруженного конфликта они скорее всего будут основным противником японских самолетов, как и их китайские версии J-16 или другие китайские самолеты семейства Су (J-11, J-15).

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