Отец Леонида Агутина открыл благотворительный фонд для детей с вокальными данными

Москва, 4 сентября. Известный музыкант и композитор Леонид Агутин сообщил радостную новость для всех юных артистов: его отец Николай Агутин открывает благотворительный фонд при музыкальной академии.

Обучаться у лучших мастеров вокала смогут дети со всей страны в возрасте от 4 до 16 лет. Для большинства желающих обучение в элитной академии будет платным, однако для талантливых детей из малоимущих семей будет сделано исключение.

«Друзья, спешу поделиться с вами радостной новостью: мой папа открыл благотворительный фонд, а при нем — музыкальную академию. <...> Хотелось бы отметить, что деньги, оплаченные вами за обучение, позволят учиться детям из малоимущих многодетных семей», — сообщил Агутин своим подписчикам в Instagram.

Агутин-младший считает, что благодаря благотворительному фонду его отца многие талантливые дети, которых никто не замечает в силу обстоятельств, получат шанс реализовать свой потенциал. Первые прослушивания для всех желающих будут проходить 7, 8, 11 и 12 сентября.

Впервые об академии своего отца артист рассказал во время выступления в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл». Музыкант отметил, что гордится своим родителем, который стремится помогать юным талантам.