Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 18:26
18:25
Происшествия
Силовики взяли в кольцо Цыганский поселок в Екатеринбурге
18:24
Технологии
Рогозин: Россия и США продолжат сотрудничество по ракетным двигателям РД-181
18:23
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, что не так с сегодняшним культом оптимизма
18:23
Общество
Петербург лишился звания самого дождливого города России
18:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с участием двух грузовиков под Новосибирском
18:19
Весь мир
Миротворцы ООН атаковали бойцов армии ЦАР на границе с Камеруном
18:19
Политика
Рабочие группы России и Германии обсудили вопросы безопасности
18:17
Экономика
Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
18:13
Весь мир
Национальная армия ЦАР обезопасила еще три провинции республики
18:13
Шоу-бизнес
Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
Все новости

Отец Леонида Агутина открыл благотворительный фонд для детей с вокальными данными
Общество
Отец Леонида Агутина открыл благотворительный фонд для детей с вокальными данными
instagram.com  /  @agutinleonid

Москва, 4 сентября. Известный музыкант и композитор Леонид Агутин сообщил радостную новость для всех юных артистов: его отец Николай Агутин открывает благотворительный фонд при музыкальной академии.

Обучаться у лучших мастеров вокала смогут дети со всей страны в возрасте от 4 до 16 лет. Для большинства желающих обучение в элитной академии будет платным, однако для талантливых детей из малоимущих семей будет сделано исключение.

«Друзья, спешу поделиться с вами радостной новостью: мой папа открыл благотворительный фонд, а при нем — музыкальную академию. <...> Хотелось бы отметить, что деньги, оплаченные вами за обучение, позволят учиться детям из малоимущих многодетных семей», — сообщил Агутин своим подписчикам в Instagram.

Агутин-младший считает, что благодаря благотворительному фонду его отца многие талантливые дети, которых никто не замечает в силу обстоятельств, получат шанс реализовать свой потенциал. Первые прослушивания для всех желающих будут проходить 7, 8, 11 и 12 сентября.

Впервые об академии своего отца артист рассказал во время выступления в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл». Музыкант отметил, что гордится своим родителем, который стремится помогать юным талантам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отец Леонида Агутина открыл благотворительный фонд для детей с вокальными данными
музыка агутин благотворительность академия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru