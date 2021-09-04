В США отказались от использования ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180

Вашингтон, 4 сентября. Американские корпорации Lockheed Martin и Boeing прекратили продажу тяжелых ракет Atlas V, сообщает ArsTechnica.

Как ожидается, в перспективе ракеты совершат еще 29 стартов. Тем не менее, производство аппаратов прекращается. В этой связи компании больше не будут приобретать российские двигатели РД-180. Впоследствии Atlas V заменят тяжелой ракетой-носителем Vulcan, которая оснащена двигателем BE-4 американского производства. Его разработчиком выступил альянс компаний United Launch Alliance, в состав которого входят Lockheed Martin и Boeing.

Руководитель альянса Тори Бруно заявил, что на сегодняшний день в США есть необходимое количество российских двигателей РД-180, чтобы осуществить уже запланированные запуски Atlas V. Официально эксплуатация ракет завершится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в США после старта взорвалась ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace. Инцидент произошел на авиабазе ВВС США в Калифорнии.