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Бразилия обещала приютить женщин-судей из Афганистана
Весь мир
Бразилия обещала приютить женщин-судей из Афганистана
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Бразилиа, 4 сентября. Власти Бразилии планируют принять 270 беженцев из Афганистана. Предпочтение будет отдаваться женщинам-судьям и девочкам-подросткам, сообщает Globo со ссылкой на министра Высшего военного суда страны (STM) Марии Элизабет Тейшейры Роча.

По словам чиновницы, она уже обсудила эвакуацию с президентом страны Жаиром Болсонару и Международной ассоциацией женщин-судей (IAWJ). Власти рассматривают два пути эвакуации: через Пакистан — в этом случае беженкам придется добраться туда самостоятельно и второй — это договоренность с талибами о создании гуманитарного коридора.

«Я надеюсь, что IAWJ сможет найти женщин-судей и доставить их в Пакистан. Или же создание гуманитарного коридора могло бы безопасно вывести их из Афганистана», — сказала Мария Элизабет.

Правительство Бразилии также проведет тщательную проверку запросов от беженцев, особенно тех, что поступают от мужчин. По словам Роча, президент опасается, что в страну могут проникнуть террористы.

Латинская Америка идет на помощь

Среди первых граждан Афганистана, получивших убежище в Мексике, стали пять участниц сборной страны по робототехнике. Девушки, возраст которых составляет около 14 лет, входят в команду «Афганские мечтатели», удостоенную международных наград в робототехнической сфере. Страна к настоящему времени приняла уже четвертую группу афганцев.

Кроме того, Перу, Коста-Рика, Чили, Эквадор и Колумбия также объявили о готовности принять афганских беженцев, в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

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