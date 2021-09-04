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Экс-депутат Рады Москаль рассказал о несбывшихся ожиданиях Киева по «Крымской платформе»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:57
Политика
Экс-депутат Рады Москаль рассказал о несбывшихся ожиданиях Киева по «Крымской платформе»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 4 сентября. Экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль пожаловался, что страны Запада потеряли интерес к вопросу Крыма.

Украинский политик отметил, что изначально около ста стран выступили за передачу полуострова под юрисдикцию Киева. Вместе с тем в саммите «Крымской платформы» приняли участие менее половины государств от этого числа, добавил он.

По словам Москаля, в Европе только две знаковых фигуры — канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Немецкий политик посещала Украину с рабочим визитом, но за день до саммита покинула страну, отказавшись от участия в саммите.

«Что-то интереса нет. Вы видите, что знаковых фигур не было. В Европе две знаковых фигуры — это Меркель и Макрон. Меркель за день тут была и уплыла. Вот в чем вопрос», — сказал Москаль.

Он также уточнил, что на Западе уже сложилась новая позиция по Крыму. Согласно ей, Киев должен самостоятельно заниматься этим вопросом. В итоге ожидания украинских властей от «Крымской платформы» не оправдались.

Ранее сообщалось, что тема Крыма стала одной из наиболее обсуждаемых на встрече президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в Вашингтоне.

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