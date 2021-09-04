Москва, 4 сентября. Украина сама шла к превращению газотранспортной системы (ГТС) страны в металлолом, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так эксперт Финансового университета при Правительстве РФ отреагировал на высказывание бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Украинский политик ранее заявил, что российская сторона якобы собирается превратить газотранспортную систему государства в металлолом.

По словам аналитика, Киев сам шел к этому и все еще идет «семимильными шагами». В том числе, это проявляется в подобных заявлениях, подчеркнул эксперт. Он добавил, что страна сама виновата в превращении ГТС в металлолом. Об этом Юшков рассказал в беседе с RT.

«И это вместо того, чтобы сказать: "Мы деполитизируем эту тему, мы будем конкурировать как за обычную экономическую услугу, мы будем повышать качество прокачки, будем снижать тариф"», — отметил он.

Ранее граждане Франции в Сети прокомментировали жалобы Украины. По их словам, страна сама не выполняет Минские соглашения, несмотря на апеллирования к документу.