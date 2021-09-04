Талибы разогнали афганских женщин на митинге с помощью слезоточивого газа

Кабул, 4 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (организация запрещена в РФ) использовали против женщин в Кабуле слезоточивый газ. Также на месте проведения акции были слышны выстрелы.

Митинг на площади недалеко от президентского дворца организовала группа афганских женщин совместно с гражданскими активистами. Они вышли на улицы города с требованиями равноправия. Представители радикального движения применили газ, а также избили одну из митингующих Наргис Садат, сообщают местные СМИ.

Ранее талибы сообщали, что женщины будут иметь возможность обучаться и работать в республике после захвата власти. При этом они должны будут носить хиджаб, сообщал телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.