Данные по рынку труда США «встряхнули» доллар

Вашингтон, 4 сентября. Аналитики не верят в сворачивание стимулов Федеральной резервной системы США.

Свежая статистика рынка труда Соединенных Штатов показала, что Федрезерв, скорее всего, продлит действие экономических стимулов и не будет останавливать «печатный станок». Об этом пишет Finanz.ru.

После публикации информации, индекс доллара провалился на 0,3%, затем поднялся на 0,4%, а после этого продолжил ослабевать, так как данные по трудоустройству указали на снижение роста рабочих мест.

Отмечается, что в последний месяц лета занятость в несельскохозяйственных отраслях Соединенных Штатов увеличилась на 235 тыс. сотрудников, что стало меньшим в 4 раза результатом по сравнению с июлем. При этом консенсус-прогноз «ставил» на 750 тыс. человек.

Прирост в частном секторе также не удовлетворил ожидания аналитиков, достигнув всего 243 тыс., хотя ожидалось 665 тыс. работников. Безработица в стране уменьшилась до 5,2% с 5,4%, но одновременно выросла инфляция заработной платы (0,6% против 0,3%).

Главный экономист Glassdoor Даниэль Жао отмечает, что восстановление уровня занятости стало затормаживаться. С его точки зрения, на это повлияли штамм «Дельта» и «влиятельность» коронавируса в целом. Главный инвестдиректор Advisor Alliance Крис Закарелли полагает, что столь минимальные показатели будут способствовать пролонгированию стимулов со стороны Федрезерва.

Тем временем, российскому рублю предрекают дальнейший рост. Этому может помочь, среди прочих факторов, новое решение Банка России по изменению базовой ставки.