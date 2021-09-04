Никита Малинин объяснил, почему пропал со сцены после победы в «Фабрике звезд»

Москва, 4 сентября. Звезда шоу «Фабрика звезд» Никита Малинин рассказал о музыкальной карьере в российском шоу-бизнесе и признался, почему оказался в тени спустя несколько лет после победы в проекте.

Музыкант Никита Малинин готовится принимать поздравления: артисту исполнилось 40 лет 4 сентября. Несколько лет назал исполнитель покорил российские музыкальные чарты хитом «Котенок» и завоевал армию фанатов в проекте «Фабрика звезд». Однако популярность артиста вскоре пошла на убыль.

Лишь недавно Малинин признался, что ощущал постоянное давление на съемках в проекте. Кроме того, он быстро понял, что ему требуется новый хит, который совсем не будет похож на «Котенка». Однако артисту не удалось удержаться на вершинах поп-индустрии и он был вынужден поставить карьеру на паузу. Об этом Малинин рассказал в проекте «Ой, мамочки!».

«Почему многие «фабриканты» исчезли? Потому что в шоу-бизнесе своя тусовка, «мафия», кто подписал контракт с продюсером, тот и остался. А ко мне приходили и спрашивали: «Никита, почему вы пропали?» Сначала чувствовал себя виноватым: люди же в меня верили, присылали смс. Но это не так легко. Не может быть в шоу-бизнесе десять поющих мальчиков, максимум первый и второй, да сзади на подтанцовке пара», — поделился артист.

Теперь музыкант активно ищет свое место в мире музыки. В последние годы он экспериментирует с электронными направлениями и выступает в клубах. По словам Малинина, его главная задача — создать хит, который будет звучать молодежно.

Не менее популярная звезда «Фабрики звезд» рэпер Тимати продолжает приковывать к себе внимание поклонников. Недавно фанаты провели расследование, чтобы выяснить, кем является его новая избранница.