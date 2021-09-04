В «Талибане» объяснили, кого не станут принимать в свои ряды

Кабул, 4 сентября. Восточная военная комиссия запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 объяснила, каких людей не будут принимать в ряды организации.

В сообщении говорится, что на вступление в движение не могут претендовать бывшие военные, полицейские, члены запрещенной в России террористической организации ИГ1, а также лица, которые не носят бороду.

В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар говорится, что командиры подразделений должны исключить указанные категории людей из сил «Талибана». Также отмечается, что боевикам запрещено носить черные очки и прикрывать свое лицо.

Ранее сообщалось, что захватившие в Афганистане власть боевики начали наступление на город Базарак — административный центр Панджшера. Это единственная в стране провинция, которая не подчинилась представителям «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.