Важная птица: зачем в мире отмечают День стервятника

Стервятник зачастую является негативным персонажем в культуре, а в повседневной жизни именем этих птиц называют злых и алчных людей. Тем не менее, несмотря на «плохо пахнущую» репутацию, эти представители семейства ястребиных заслужили свой праздник.

В первую субботу сентября отмечается Международный день стервятника. Однако в этот день принято не пугать детей страшными пернатыми, а наоборот — защищать этих «экологов планеты».

Проблем у стервятников в современном мире действительно более чем достаточно. Как минимум 16 из 23 видов находятся на грани исчезновения. Только в Западной Африке за последние годы их популяция сократилась на 95%.

Виной тому деятельность человека, которая негативно влияет на основной источник пропитания этих птиц — падаль. Из-за поедания трупов животных стервятники и получили дурную славу, но теперь пищевые привычки буквально ставят крест на существовании этих хищников.

Люди больше не оставляют мертвый скот лежать на пастбищах, однако, даже если птице удается найти тушу парнокопытного, она зачастую содержит смертельные для стервятников химические препараты.

Уменьшение популяции падальщиков угрожает и экосистеме в целом. Их мерзкая на первый взгляд привычка поедать падаль необходима для предотвращения распространения болезней и сохранения чистоты на планете.

Именно поэтому далеко не все культуры негативно относятся к стервятникам. На Тибете падальщиков ценили и отдавали им тела умерших людей. По мнению местных жителей, таким образом покойный мог помочь другому живому существу и отправить свою душу на небеса.

В Древнем Египте стервятников тоже почитали и считали божественной птицей. За охоту на них человека могли казнить.

В наше время торжества в честь величественных пернатых организуют не жрецы, а зоозащитники. Болгарское общество защиты птиц ежегодно проводит просветительские мероприятия. А в Испании День стервятника является почти национальным праздником.