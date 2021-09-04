Спецслужбы США предостерегли суд от публикации данных по делу саудовского разведчика

Вашингтон, 4 сентября. Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс подала в окружной суд штата Массачусетс запрос с требованием запретить обнародование некоторых данных по делу беглого саудовского разведчика Саада Аль Джабри.

Согласно заявлению Хейнс, часть информации, которую планировалось обнародовать в качестве доказательств, является секретной, и ее разглашение нанесет серьезный ущерб безопасности Соединенных Штатов. Чтобы блокировать судебный процесс, директор воспользовалась редко используемой привилегией защиты государственной тайны. Бывший главный юрисконсульт Аппарата директора национальной разведки США Боб Литт назвал подобное требование «исключительным» в истории юридических разбирательств между двумя частными сторонами.

Saad al-Jabri, a former top Saudi counterterrorism official, has had close ties with the Central Intelligence Agency in the US, and has been credited by lawmakers with saving the lives of hundreds of Americanshttps://t.co/G30dne5RSb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 4, 2021

Месяц назад с аналогичным ходатайством в суд Массачусетса обратилось и Министерство юстиции США, которое также предупредило об угрозе безопасности страны в случае разглашения некоторых данных. Ведомство пояснило, что ряд доказательств со стороны защиты содержит конфиденциальную информацию, которая затрагивает национальные интересы Соединенных Штатов.

Дело Аль Джабри

Иск против Аль Джабри был подан в суды США и Канады холдингом Sakab, принадлежащим Суверенному фонду Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Бывший сотрудник разведки королевства официально обвиняется в растрате крупных средств из государственной казны совместно с принцем Мухаммадом бин Наифом Аль Саудом, снятым с должности главы МВД и арестованным в 2017 году. Тем не менее истинной причиной преследования считаются попытки Джабри собрать компромат на королевскую семью и его глубокие знания о процессах, происходящих в высшем саудовском руководстве.

US intervenes in former Saudi spymaster's lawsuit to protect state secrets | Middle East Eye https://t.co/eLg1l6H4sH — John-Paul Deluca (@JohnPaulDeluca1) August 6, 2021

Будучи сотрудником МВД, разведчик поддерживал контакты с Центральным разведывательным управлением США. Он был одним из ведущих посредников между западными и саудовскими спецслужбами, а также принимал участие в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке. Вероятно, возможное разглашение деталей этой деятельности и вызывает опасения у руководства Соединенных Штатов.

MbS has increased pressure on relatives of Saad al-Jabri, including detaining his adult children, to try to force his return to the kingdom from exile in Canada. The crown prince’s sights are on documents Jabri has access to that contain sensitive info. https://t.co/Jh4N6wqgGM — Karol Cummins (@karolcummins) June 23, 2020

Разведчик ранее подал иск против Мухаммада бин Салмана после того, как канадская таможня задержала наемных убийц, предположительно подосланных принцем для устранения разведчика. Также он потребовал освободить своих родственников, которых саудовские власти взяли в заложники, принуждая Джабри вернуться в королевство. В частности, он сообщил о пытках в отношении его зятя Салема Аль Музайни, которого избивали и морили голодом во время нахождения под стражей. Аресту подверглись и дети разведчика, в связи с чем группа сенаторов США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой содействовать их скорейшему освобождению.

Преследования критиков

Саудовская Аравия многократно обвинялась в преследованиях и устранении диссидентов и инакомыслящих. В июле этого года без вести пропала арестованная двумя месяцами ранее врач и активист Лина Аль Шариф, которая критиковала в Сети деятельность Эр-Рияда. По тем же причинам за последние несколько лет спецслужбами королевства за рубежом были похищены трое бежавших из королевства принцев, о дальнейшей судьбе которых также ничего не известно.

“The Crown Prince sent the same team that killed Saudi journalist Jamal Khashoggi in Turkey in October 2018 to go after him.” https://t.co/sUV6oAe29P — Leo Carney (@chefcarney) September 4, 2021

Наиболее громким делом стала гибель Джамаля Хашогги, журналиста с саудовскими корнями. Он был схвачен в саудовском посольстве в Стамбуле, куда вынужденно обратился для получения ряда документов. Журналиста убили и растворили его тело в кислоте. Вашингтон при этом заявил, что соответствующий приказ мог отдать Мухаммад бин Салман. Впоследствии наследный принц признал ответственность за случившее, однако настаивал, что не был осведомлен об этой операции спецслужб.