Особый налоговый режим на Курилах может укрепить отношения Японии и России

Южно-Сахалинск, 4 сентября. Результаты работы преференциального налогового режима, который предполагается ввести на Курильских островах, отразятся на отношениях России и Японии.

Успешное экономическое развитие островов снизит напряженность между двумя странами. Собственным мнением поделился председатель Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар после расширенного заседания совета Российского исторического общества в Южно-Сахалинске. Однако трудности с введением новой системы также будут влиять на отношения стран.

«Если он будет неуспешным, то все существующие противоречия [между странами] будут только еще больше обнажаться», — добавил эксперт.

При этом историк разделяет планы отечественных властей ввести преференциальный режим на Курильских островах. Специалист считает, что работа в данном направлении должна дать положительный конечный результат.

Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков ранее сообщил, что позиция правительства России в отношении Курильских островов заключается в создании благоприятных условий для всех инвесторов, как российских, так и иностранных. При этом, он считает, что подобное решение может напрямую спровоцировать серьезный внутренний конфликт в Японии.