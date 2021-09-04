Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров

Москва, 4 сентября. Пассажирку рейса Москва — Анталья вывели из самолета после дебоша, который она устроила из-за просьбы надеть медицинскую маску.

Пассажирка после законного требования надеть маску начала вызывающе вести себя, в связи с чем экипаж принял решение вызвать на борт сотрудников полиции. Когда правоохранители появились в самолете, пассажиры встретили их аплодисментами. Неравнодушные граждане даже предложили свою помощь, когда женщина в очередной раз заявила, что не собирается покидать салон.

Нарушительница сначала скандалила, а потом пыталась ударить сотрудницу правоохранительных органов. В итоге женщину увели в отдел.

Ранее сообщалось, что в столичном Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира. 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался.