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Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
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Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Происшествия
Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 4 сентября. Пассажирку рейса Москва — Анталья вывели из самолета после дебоша, который она устроила из-за просьбы надеть медицинскую маску.

Пассажирка после законного требования надеть маску начала вызывающе вести себя, в связи с чем экипаж принял решение вызвать на борт сотрудников полиции. Когда правоохранители появились в самолете, пассажиры встретили их аплодисментами. Неравнодушные граждане даже предложили свою помощь, когда женщина в очередной раз заявила, что не собирается покидать салон.

Нарушительница сначала скандалила, а потом пыталась ударить сотрудницу правоохранительных органов. В итоге женщину увели в отдел.

Ранее сообщалось, что в столичном Шереметьево с самолета рейсом до Симферополя сняли дебошира. 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался.

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Все новости / Происшествия / Дебоширку вывели из самолета рейса Москва — Анталья под аплодисменты пассажиров
самолет москва дебош
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