Захарова разоблачила иностранные посольства в спонсировании Навального

Москва, 4 сентября. Блогер Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, она решила проверить информацию о спонсировании Навального, опубликованную порталом «Комитет защиты национальных интересов». В докладе отмечалось, что блогера спонсировали сотрудники иностранных дипмиссий.

«Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России», — сказала Захарова.

Механизм финансирования следующий: зарубежные посольства в РФ брали на работу российских граждан, платили им деньги, а те потом переводили средства соответствующим структурам, объяснила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Навальный получил 30 выговоров за время отбывания наказания по делу «Ив Роше». В частности, в одном из выговоров уточняется, что блогер употреблял нецензурную лексику, демонстративно снимал куртку и без разрешения покидал кабинет.