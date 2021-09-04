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Журналисты показали картину, где изображен Лукашенко и его сын с автоматом
Политика
Журналисты показали картину, где изображен Лукашенко и его сын с автоматом
Prt Scr youtube.com  /  All Rus News

Минск, 4 сентября. Картина, на которой изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын Николай в бронежилетах и с автоматами, опубликовали в Сети.

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию картины, которую подарили белорусскому лидеру. Ее разместили во Дворце Независимости по поручению Александра Лукашенко.

Полотно написала юная художница — дочь одного из сотрудников Службы безопасности Президента, как сообщили журналисты, «по собственному велению души». По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, девочка писала картину в течение полугода. Когда она закончила работу, то решила подарить ее Лукашенко.

Ранее белорусский лидер высказался по поводу ситуации в Афганистане. Глава государства назвал вывод американских войск из страны «позорным бегством». Он отметил, что такой исход миссии военных США на афганской земле был предопределен.

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белоруссия лукашенко картина
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