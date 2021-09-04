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Российские военные победили в 19 из 34 конкурсов на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 16:35
Армия
Российские военные победили в 19 из 34 конкурсов на АрМИ-2021
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 4 сентября. Российские военные одержали победу в 19 из 34 конкурсов на Армейских международных играх — 2021, сообщили в Минобороны РФ.

России удалось победить в большинстве соревнований со значительным отрывом от других участников. У Китая, Ирана, Белоруссии и Узбекистана по три победы, у Казахстана – две, а у Вьетнама, Сербии и Армении – по одной.

Конкурсы проводились по полевой, воздушной и морской выучке. При этом финал конкурса «Танковый биатлон» состоится 4 сентября. После этого будет проведена торжественная церемония закрытия АрМИ-2021.

Армейские игры начались 22 августа на территории 11 стран. К соревнованиям присоединились 277 команд из 42 государств. В общей сложности участниками конкурсов стали свыше пяти тысяч военнослужащих.

Также стало известно, что во время АрМИ-2021 было зафиксировано свыше 20 рекордов. Российские военные установили 13 рекордов, а китайские и узбекские – восемь.

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