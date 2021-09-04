Центру подготовки личного состава Росгвардии в Сыктывкаре вручили боевое знамя

Сыктывкар, 4 сентября. Торжественная церемония вручения боевого знамени военнослужащим Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии прошла в Сыктывкаре.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что знамя, олицетворяющее собой честь, доблесть, славу и боевые традиции воинской части, руководителю центра полковнику Дмитрию Корешкову вручил начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии генерал-лейтенант Андрей Пешаков.

Отмечается, что в торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие центра и территориального управления ведомства, представители администрации региона, правоохранительных органов, духовенство и ветераны.

Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии осуществляет обучение военнослужащих и сотрудников по специальностям инженерного профиля. Там готовят саперов, взрывников и других специалистов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы стали серебряными призерами всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2021». Они прошли 15 испытаний по альпинистской подготовке в условиях высокогорья.